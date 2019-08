Rahim ağzı kanserini yenen hasta çocuk sahibi olabilecek

BUGÜN NELER OLDU

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit C. Yenen, henüz bebek sahibi olmayan ve rahim ağzı kanseri teşhisini konulan 36 yaşındaki hastanın. uygulanan ameliyatla kanseri yendiğin ve bebek sahibi olma kapasitesinin korunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Hastamızın rahim ağzında yaklaşık olarak 1.5cm'lik tümör tespit ettik. Henüz çocuk sahibi olmaması nedeniyle fertilite (doğurganlık) koruyucu cerrahi uygulamaya karar verdik. Hastamız da bu cerrahi için uygundu. Olası riskleri de kendisiyle paylaştıktan sonra onayı ile cerrahisini gerçekleştirdik. Önce vajinal yoldan rahim ağzıyla beraber tümörü, daha sonra da kapalı cerrahi dediğimiz laparoskopi yöntemiyle, karın bölgesindeki lenf düğümlerini temizleyerek çıkardık" dedi. Cerrahi sonrası rahim ağzından alınan küçük bir diskoid biyopsi örneğinin patolojik incelemelerinin de cerrahi sınırında hiçbir tümör kalmadığı sonucunu verdiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, hastanın kansere ilişkin tedavisinin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.