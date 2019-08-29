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Telefon ve el çantasını gasp edip tutuklandılar

’da A. ve Emrah Y., yürüyüş yapan Burak K.’nın telefonunu ve el çantasını çaldı. Polis tarafından yakalanan zanlılar, yağma suçundan tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
Telefon ve el çantasını gasp edip tutuklandılar

Adana'da birçok suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Emre A. ve 26 yaşındaki Emrah Y., yürüyüş yapan genç adamın cep telefonu ve el çantasını zorla aldığı iddiasıyla gasp suçundan tutuklandı.

ÖNCE SİGARA İSTEDİLER
Olay Seyhan Yeni Baraj Mahallesi Yürüyüş yolundan meydana geldi. İddiaya göre; yaralama, mala zarar verme, tehdit, güveni kötüye kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Emre A. ve Emrah Y., sabah saatlerinde yürüyüş yapan Burak K. ile karşılaştı. Burak K.'dan önce sigara isteyen 2 zanlı daha sonra daha sonra genç adamın elinde bulunan cep telefonu ve çantasını almak istedi. Çıkan arbedede Burak K. yere düşerken Emre A. ve Emrah Y., telefon ve içinde kredi kartı bulunan çantayı alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak K.'nın şikayeti üzerine harekete geçti. Verilen eşkaller doğrultusunda zanlılar Pınar Mahallesi'nde yakalandı. Burak K., tarafından teşhis edilen şüpheliler yağma suçundan tutuklandı.

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