Üretici yüksek rekolte bekliyor

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Niğde'de bu yıl 235 bin dekar alanda 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklendiği belirtildi Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Niğde'de elma hasadı başladı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 235 bin dekar alanda 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklendiğini belirtti. Baş, "Bölgede Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin dekar alanda elma üretimi yapılmakta olup bu yıl ortalama 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklemekteyiz" dedi. Özellikle Amasya elması üretiminde Niğde'nin Türkiye birincisi olduğunu belirten Baş, "Elma üretiminde Türkiye'de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde Türkiye'de birinciyiz. Bu yıl geçen yıla oranla elma rekoltemizde daha umutluyuz ve iyiyiz. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialıyız. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika'ya varana kadar farklı noktalara pazarlıyoruz" diye konuştu.