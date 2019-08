Vatandaşlara Şahinbey’i tanıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'İNŞahinbey Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları her gün iki otobüsle Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmaları ve projeleri gezdirerek hizmetleri tanıtıyor. Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi her gün iki otobüs ve 4 gezi rehberi eşliğinde Şahinbey ilçesinde yaşayan vatandaşları gezdirerek, Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu projeleri anlatıyor. Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekibi, vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak yaptığı ilçe gezisinde 40 ve 60 kişilik gruplar oluşturularak, sabah saat 09.00'dan 16.00'a kadar ziyaretçileri belediyenin tahsis ettiği otobüslerle rehberler eşliğinde gezdirerek Şahinbey'i tanıtıyor. Her gün ortalama 240 kişi Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarını, projelerini ve müzelerini geziyor.Şehir turuna katılan vatandaşlar bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir uygulama başlattığı için teşekkür ediyoruz. Bu geziyle kendisinin yapmış olduğu hizmetleri ve projeleri daha yakından görme imkanına sahip olduk. Gaziantepli olmamıza rağmen daha önce görmediğimiz şehrimizdeki birçok değerden haberdar olduk" dediler.