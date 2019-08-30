Demirtaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Vali Demirtaş, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve kıvançla kutladığımız bugün; bağımsızlık ve istiklal mücadelemizin dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı gündür. Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemiz, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Böylelikle ''30 Ağustos Zaferi'' Türk milletinin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılık sembollerinden biri olarak tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Aziz milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği mücadelede kazandığı zaferlerin son halkası olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız, Cumhuriyet'in ilanı yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bu zafer, bize Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık uğrunda hiçbir engel tanımadığını kanıtlayan ve milletimizin bütün umutların tükendiği, yokluk içinde, zor şartlar altındaki bir dönemde dahi mücadele etmekten asla vazgeçmediğini gösterir. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı yolunda fedakârca hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının, milletimizin ve Adanalı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.