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KAHRAMANMARAŞ'TA dünya evine giren Harun Reşit - Eda Özpınar çifti, düğünde pasta yerine Maraş dondurması kesti. Baltayla kesilen 200 kilogramlık dondurma misafirlere dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta yaşayan damat Harun Reşit Özpınar ile gelin Eda Özpınar'ın nikah merasimi kentteki bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğün gecesinde Alpedo-Kervan firması tarafından düğün salonuna getirilen 200 kilogramlık Maraş dondurması gelin ve damat tarafından balta ile kesildi. Birbirlerine dondurma ikram eden çift pasta yerine dondurma keserek geceye renk kattı. Maraş dondurması daha sonra konuklara ikram edildi.