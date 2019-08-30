Endişeye kapılan patlıcan, şaşıran domates

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam eden seramik kursuna katılan çocuklar, "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" kapsamında şehrin ünlü sebze ve meyvelerinin heykelciklerini yaptı. İlk ve ortaokul öğrencileri, yaz tatillerini değerlendirmek için katıldıkları kursta, festival kapsamında şehirle bütünleşen patlıcan, kabak, biber, üzüm ve Antep fıstığı şeklinde seramikten heykeller oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Hülya Yıldız, GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin 12-15 Eylül'de yapılacağını belirtti. Çocuk Sanat Merkezi olarak çocuklarla festivale hazırlandıklarını ve gastronomiyi sanatla buluşturduklarını aktaran Yıldız, şunları söyledi: "Çocuklar gastronomi ile ilgili birçok unsuru, ürünü seramikle hayal güçlerinden yararlanarak yaptılar ve boyadılar. Bazen endişeye kapılan bir patlıcan, bazen şaşıran bir domates, ya da yan gelip yatan bir bezelye yaptılar. Akıllarındaki, hayallerindekini çamurla birleştirip sanat eserleri oluşturdular. Biz de bu eserleri festivalimizde sergileme kararı aldık. Çocukların eserlerini konuklarımızın beğenisine sunacağız. Aşçıların olduğu seramik tablolar da yaptılar. Halen çalışmaları devam ediyor."