Gazişehir Sivas’a sıkı hazırlanıyor

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Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, ligin ilk haftasında aldığı Fenerbahçe yenilgisinin ardından kendi evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip aldığı moralle Sivasspor maçına hazırlanıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle akşam saatlerinde yapılan antrenmanlarda futbolcular teknik direktör Marius Sumudica tarafından verilen özel taktiklerle çalışırken, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyunculara takımdan ayrı özel program uygulandı.TAKIMIN daha güçlü desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Sumudica, "Yeni bir ekibiz, eksiklerimiz var. Eksiklerimizin farkındayız, bunu telafi etmek için de yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Rakibimiz bu haftayı kayıpla kapattı, kendi sahalarında kazanmak için hırslı olacaklar ama biz Sivas karşısında iyi futbol sergileyerekkazanmak ve Milli Takım maçları nedeniyle verilecek arayı da iyi değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.PAZAR günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Hüseyin Göcek'in yöneteceği maça güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen teknik direktör Marius Sumudica, "Fenerbahçe karşısındaki aldığımız farklı yenilgiden sonra takımı motive etmek kolay değildi ama Gençlerbirliği karşısında 3 puanı almayı başardık. Kendi evimizde oynadığımız ilk maçı kayıpsız kapatmamız önemliydi. Bundan sonraki karşılaşmaları daha iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz" dedi