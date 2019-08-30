Gürültüye af yok

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GAZİANTEP Valisi Davut Gül, gürültü kirliliğiyle mücadele kararlı olduklarını belirterek, silah sıkılması ve gürültü kirliliği yapanların af edilmeyeceğini ve gerekli cezaların verileceğini söyledi. Oğuzeli ilçesinin muhtarları ile bir araya gelerek istek ve önerilerini dinleyen Vali Gül, burada yaptığı açıklamada gürültüye sebep olanlara özellikle havai fişek atanlara çevre kanuna göre de cezai işlem uygulanacağını kaydederek gürültüye af olmayacağını belirtti. Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlara seslenen Gül, muhtarların aynı zamanda kamu görevinin bulunduğunu belirterek silah sıkıldığına şahit olduklarında karakola bildirmeleri gerektiğinin altını çizdi. İlçenin birinde muhtarın kendisinin havaya ateş ettiğini dile getiren Gül, "Muhtarı açığa aldık, muhtarlıktan da alacağız. Kendisinin bunu önlemesi gerekirken böyle bir şeyi yapması kabul edilemez" dedi. Düğün, asker uğurlaması, konvoy, korna ve havai fişek gibi gürültüye sebep olan herkese cezai işlem uyguladıklarını anlatan Vali Gül, "Havai fişek atanlara normal kabahatler kanunun dışında 36 bin lira gibi bir cezası bulunan çevre kanuna göre de işlem yapacağız. Amacımız ceza yazmak değil, gecenin geç saatlerinde vatandaşları rahatsız edilmesinin önüne geçmek" diye konuştu. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.