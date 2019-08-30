İsveç’te kene ısırdı hayatı kabusa döndü

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İSVEÇ'TE 3 yıl önce kene ısırması sonucu Lyme hastalığına yakalanan 40 yaşındaki Cemal Sağmen, 7 aydır Adana'da ozon ve antibiyotik tedavisi görüyor. Sağmen, hastalığın tedavisinin tam olarak Amerika ve Almanya'da yapıldığını, imkansızlıkları yüzünden gidemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Adanalı Cemal Sağmen, 20 yaşındayken üniversite okumak için İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde okuyan Sağmen, mezun olduktan sonra İsveç'te gayrimenkul avukatı olarak işe başladı. Bu sırada Cemal Sağmen, Biyokimyager olan Madeleine Sağmen ile tanışıp evlendi. Bu evlilikten de çiftin Asuman Ayşe (15), Yeşim (9), İpek (6) ve Gözde (8 aylık) isimli kızları dünyaya geldi. Cemal Sağmen, 2016 yılında hayatının kabusunu yaşadı. Evinin bahçesinde çim biçerken Sağmen'i kene ısırdı ve bunun üzerine Sağmen'de boyun ağrısı, tansiyon yükselmesi, baş ağrısı, yutma güçlüğü gibi gitgide artan sağlık problemleri başladı. İsveç'te 3 yıl boyunca tedavi oldu ama iyileşemedi.