Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama testi hizmeti

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MERSİN'İN Akdeniz Belediyesi'nde, uzman psikolog tarafından klinik gözlem ve görüşme eşliğinde 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz 'Denver II Gelişimsel Tarama Testi' uygulanıyor. Kısa süre içinde 60 çocukla görüşüldü, 4'ü uzman doktorlara yönlendirildi. Psikolog Gülnihal Bilim, Akdeniz ilçesinde, kadın ve çocuklara yönelik pek çok önleyici hizmet ve çalışmalar verdiklerini söyledi. Anne-babaların, 0-6 yaş döneminde çocuklarında herhangi bir gelişimsel gerilik veya gecikme olup olmadığını, çocuk okula başlamadan fark edemediğine işaret eden Psikolog Bilim, "Tabi çocuk okula başladıktan sonra da bu güçlükler ve sorunlar katlanarak artıyor. Uyum bozuklukları, öğrenme sürecinde sorunlar ve aile hayatında olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Erken dönemde saptanamayan gerilik ve gecikmeler, uyum ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor" dedi. 'Denver II Gelişimsel Tarama Testi'nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülkede uygulandığını kaydeden Bilim, 0-3 yaş döneminde sık olmakla beraber, 0-6 yaş arası çocukların düzenli olarak gelişimsel takibinin yapılması ve gelişimsel danışmanlığın verilmesi gerektiğinin altını çizdi.