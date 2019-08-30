Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
AĞRI'DA görev yapan uzman çavuş Mehmet İnandı, Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajla katıldı. Jandarma özel harekat olarak görev yapan İnandı, yıllık izin için geldiği Kadirli ilçesinde, nişanlısı Derya Erkek ile evlenmek için belediye nikah memurluğuna başvurdu. İnandı, belediye memurunun kıydığı nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İnandı, asker olmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini ve bu hayaline kavuştuğu için gururlu olduğunu belirterek, nikah masasına da askeri üniformayla oturmayı çok istediğini dile getirdi. Nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını aktaran İnandı, "Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN