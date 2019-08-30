Özbekistan ve Kazakistan sanatçılarının sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

ÖZBEKİSTANLI 4 Ressam ile Kazakistanlı 5 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan "Özbekistan Sanatçıları Sergisi" ve "Kazakistan Sanatçıları Sergisi" ile Kazakistanlı Ressam Orazbek Yessenbayev'in 70 eserinden oluşan Kişisel Sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan 3 ayrı serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar ile Özbekistanlı sanatçılara Teşekkür Belgesi verildi. Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev'e Alasya Ödülleri kapsamında verilen Uluğ Beg ödülü, Kazakistanlı sanatçı Sembigali Smgulavo'da Gümüş anahtar onur ödülü takdim edildi. Sergi 11 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak.