Toroslarda sumak gelin ediliyor

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TÜRK mutfağının vazgeçilmez baharatlarından sumak, Mersin'in Silifke ilçesindeki köylü kadınların elinde "gelin" ediliyor. Bol miktarda ağacı bulunan, Silifke'nin yüksek kesiminde yaşayan köylüler tarafından ağaçlarından toplanan sumak pazarda ve marketlerde tüketicisiyle buluşuyor. Özellikle Silifke'nin Keben mahallesinin Değirmendere mevkiinde yoğun halde ormanlık ve tapulu araziler içinde bulunan Sumak ağaçlarından toplanan meyveler, çeşitli işlemlerden geçirildikten ve son olarak gelin edildikten sonra baharat olarak tüketiciye sunuluyor. Sumağın doğal olduğunu söyleyen Songül Sarıkaya, "Sumak ağacı sulanmaz, ilaçlanmaz. Yapılışı geleneksel yöntemle olur. Kimyasal hiçbir şey yok" dedi.