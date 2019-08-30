Uyuşturucu ile mücadelede ayrıntıları atlamayacağız

BUGÜN NELER OLDU

BAĞIMLILIKLA Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ttoplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda Sarıçam Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların temsilcileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunumlar eşliğinde Vali Demirtaş ve katılımcılara bilgiler verildi. Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ''Formatör Eğitimi''nin katılımcılarına sertifikalarının takdim edildiği toplantıda konuşan Vali Demirtaş, Adana'da terör, uyuşturucu, kaçakçılık başta olmak üzere illegal yapılarla, mücadeleyi sürdürdüklerini dile getirdi. Demirtaş; mücadelenin başarıya ulaşmasında toplumun tüm kesimlerinin ve ilgili kurumların gereken duyarlılığı ve çalışmayı sergilemesinin çok önemli olduğunu belirtti. Uyuşturucuyla mücadele konusunda en küçük ayrıntıyı dahi atlamayacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, şunları söyledi: "Lokanta, kafe gibi ikram sektörüne ait işletmelerin ve eğlence hizmeti verilen işletmelerin yoğun olduğu ve ihlalin yoğun yaşandığı bölgelerde, kolluk kuvvetlerimizin destekleri alınarak denetimler yapılacak."