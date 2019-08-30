Yerli patates üretimine topraksız model

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Türkiye'de ilk yerli tohum patatesi üreterek dışa bağımlılığı azaltma ve ekonomiye katkı sağlama konusunda büyük bir başarı elde eden Niğde Patates Araştırma enstitüsü şimdi de topraksız patates üretimini gerçekleştirdi. Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülke tarımına 8 yerli patates çeşidi kazandırıldı. Daha önce % 100' e yakını ithal edilen patates tohumları artık Niğde'de bulunan Patates Araştırma Enstitü tarafından geliştirilen yerli ve milli türlerle her geçen gün dışa bağımlılığı azaltıyor. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, geliştirilen yeni yerli ve milli tohumların yanında artık kurum bünyesinde topraksız sistemle mini yumru üretim çalışmalarının başladığını belirterek "Enstitümüz bünyesinde kurulan aeroponik (topraksız) seramızda, enstitümüz tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşitlerimizin mini yumru üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Topraklı yönteme göre mini yumru üretiminde fide başına 6 mini yumru elde edilirken aeroponik (topraksız) sistemle fide başına 80 adet mini yumru elde edilmekte ve hasatlar kademeli olarak yapılabilmektedir. Ayrıca Aeroponik sistemi ile tamamen topraksız bir şekilde patates tohumluğu elde ediyoruz. Bu teknik yurt dışında Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin'de uygulanmış, ülkemizde ise devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin ilk üretimi enstitüde gerçekleştirildi" dedi.Aeroponik yöntemle geleneksel olarak yapılan çalışmalara oranla yaklaşık 30 kata kadar fazla yumru üretilebildiğini açıklayan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak yöntemle ilgili olarak şunları söyledi.