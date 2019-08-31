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24 günlük yaşam savaşını kaybetti

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
24 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bor Yeni Sanayi Sitesinde bir halı yıkama işyerinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi ağır yaralanmıştı. Olayda karşılıklı olarak bir birlerine ateş eden Murat Mercikoğlu ve K.A adlı iki kişi baş ve göğüslerinden ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından 22 gün sonra acı haber geldi. Olayda ağır yaralanan Murat Mercikoğlu(36) yaşam savaşını kaybetti.
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