Adana’dan Tunceli’ye biz Anadolu’yuz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Adana`dan Tunceli'ye giden 50 öğrenci ve öğretmenleri Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Öğrencileri Tunceli'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Sonel, "Adanalı hemşerilerimi Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutluyum. Sizlerin Adana'dan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi. Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli armağanlar veren Vali Sonel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tunceli'de üç gün misafir olan öğrenciler, Anafatma Ziyareti, Anafatma Güzergâhında Çevre Temizliği, Anafatma Mevkii Doğa Sporları Merkezi Ziyareti ve Zipline Etkinliği, Şehir Turu, Huzurevi Ziyareti, Tekne Gezisi ve Valimiz tarafından yaptırılan Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi ile Mameki Parkı içindeki açık yüzme havuzunda keyifli saatler geçirdiler.