Babasını kardeşine öldürten firari tutuklandı

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Adana'da annesini aldattığı ileri sürülen babasına travestiyle birlikte tuzak kuran ve kardeşine babasını bıçaklatarak öldürttüğü ileri sürülen firari zanlı Hakan T. yakalandı. Hakan T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından cinayetin planlayıcısı olmak suçundan tutuklandı.Olay 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. (32) ve kardeşi Mehmet T. (25), babaları Ramazan T.'nin (59) annesi Saliha T.'yi (52) aldattığını öğrenince annelerine "Babamız seni aldatıyor, Bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne "Gözümle görmek istiyorum ve yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.Hakan T., 2 ay önce görüşmeye başladığı travesti Ercan Z.'ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün, sana telefon numarasını vereceğim. Bununla görüş sonra da evine çağır" dedi. Ercan Z., Ramazan T.'yi arayarak evine çağırdı. Ramazan T., travestinin evine giderken anne ve iki oğlu babalarını takip etti. Travestiyle bastığı kocasının yüzüne tükürüp bağıran kadın fenalık geçirirken oğlu Mehmet T., babasını bacağından bıçakladı.Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçarken bacağından bıçaklanan Ramazan T., yaşamını yitirdi. Cinayeti aydınlatan polisin gözaltına aldığı Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken Saliha T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin planlayıcısı olmak suçundan aranan firari Hakan T.'de olaydan 20 sonra yakalanarak tutuklandı.