Burnu bile kanamadı

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Gaziantep'telastiği patlayan araç uçuruma yuvarlandı. Araç hakimiyetini kaybeden sürücü ise takla atıp bir ağaca takılıp duran araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Özdemirbey Caddesi'nin Tutluk mevkiinde meydana gelen kazada, 02 HL 102 plakalı araç, yokuş aşağı inerken yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atarak şarampoldeki bir ağaca takılıp duran aracın sürücüsü Hasan M., kazayı görüp duran diğer araç sürücüleri tarafından araç içinden çıkarıldı. Araç, olay yerine çağrılan çekici tarafından çıkarılırken, sürücü Hasan M., düşük hızla ilerken aniden aracının kontrolünü kaybettiğini ve aracın yoldan çıktığını söyledi. Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan Hasan M.'nin aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kazanın gerçekleştiği öğrenildi.