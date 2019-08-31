Büyük zafer coşkuyla kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü kutlaması Adana'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bindikleri askeri araçta alandaki vatandaşların bayramını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.Hatay'daki tören, CumhuriyetAlanı önündekiAtatürk anıtınaçelenk konulmasıylabaşladı. Dahasonra Hatay Valisi RahmiDoğan makamında tebriklerietti. Gündüz Caddesi'ndedevam eden etkinliklerde,halk oyunları ekibi gösterisundu, öğrenciler şiir okudu.Resmigeçit töreniile sonbulanprogramaCHP HatayMilletvekili İsmet Tokdemir,Antakya Garnizon KomutanıPiyade Albay Ümit Durmaz,Hatay Büyükşehir BelediyeBaşkanı Lütfü Savaş, askerierkan ve vatandaşlar katıldı.Kahramanmaraş'taAtatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi. Vali Özkan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Trabzon Caddesi'nde devam eden törende, Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.Kilis'teCumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Meydandaki törenin ardından Vali Recep Soytürk, makamında protokol üyelerinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Piyade Yarbay Mesut Denli, milletçe 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.Osmaniye'dekitörenler Valilik Kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun'un anıt şeref defterini imzalaması ve makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından etkinlikler Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti. Buradaki etkinliklerde günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Halk oyunları gösterisinden sonra yapılan geçit töreniyle etkinlikler sona erdi.Niğde'deCumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek ve Başkan Özdemir, törene katılanların bayramını kutladı. Törenin ardından Vali Şimşek makamında tebrikleri kabul etti.