Çukurova’da inovasyon merkezleri kurulacak

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AdanaÇukurova Teknokent'in içinde olduğu yabancı ortaklı konsorsiyum, Adana, Mersin ve İzmir'de inovasyon merkezleri kuracak. Türk ve Suriyeli yatırımcıların kullanımına açık olacak merkezlerde yatırımcılara bilgi, teknoloji, danışmanlık hizmeti verilecek. Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın: "Bu işin bir ucunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlık, örnek olabilecek bu merkezleri tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyor. Dolayısıyla bunlar bir nevi pilot inovasyon merkezleri olacak" dedi. Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Aydın, AB'nin, Türkiye'deki Suriyeliler için ayırdığı yaklaşık 3 milyar avro dolayında fon olduğunu söyledi. Bu fondan karşılanmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana, Mersin ve İzmir'de Türk ve Suriyeli yatırımcılar için inovasyon merkezi kurulmasına dönük ihale açıldığını anlatan Aydın, "Bu ihaleye bizim de yüzde 25 hissedarı olduğumuz bir konsorsiyum olarak teklif verdik. UNDP bizi tercih etti. 2020 yılı sonuna kadar bu merkezleri kurarak aktif hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Aydın, proje kapsamında merkez inşaatlarının yerel sanayi ve ticaret odaları tarafından yaptırılacağını, İzmir'de halihazırda bir binanın kullanılacağını, Adana ve Mersin'de ise arazi tahsislerinin yapıldığını anlattı. Kendilerin de bu merkezlerin sürdürülebilirliği hakkında çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi: "Bu işin bir ucunda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlık, örnek olabilecek bu merkezleri tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyor. Dolayısıyla bunlar bir nevi pilot inovasyon merkezleri olacak. Bakanlığımız buna çok önem veriyor. Bu projenin içinde olmak da bizim için gururdur."