Evlilik diplomalarını Hatipoğlu verdi

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Şahinbey ?Belediyesi'in düzenledigi Evlilik Okulu egitimlerini başarıyla tamamlayan 206 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun elinden aldı. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede eğitim alan çiftler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ve kursiyerler katıldı. Evlilikte karşılıklı anlayışın çok önemli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evlilik Okulu Projesi Türkiye'de diğer illerimize örnek olacak çok güzel bir çalışma. Çiftler arasında evlenemeden önce herşey çok güzel ancak evlendikten sonra artık herşey rutine geçiyor. Hayat sizleri hiç hesap etmediğiniz şeylerle muhattap kılabilir. Evliliği kolaylaştırmamız gerekiyor" dedi. İslam dininin evliliği kolaylaştırdığıni söyleyen Hatipoğlu, "Bazen kızlarımız bir çok istekte bulunuyor. Bazen de erkek karşısındakinin kendisinin herşeyine evet demesini istiyor. Ancak dinimiz öyle bir şey demiyor. Dinimiz karşılıklı oturun ve karşılıklı rızalaşın, birbirinizi sevin ve sayın diyor. Hayatta olduğun gibi görünmek lazım. İçimiz nasılsa dışımızda öyle olmalı. Böyle olduğunda ilerde yanlışları azaltmış olursunuz" diye konuştu.