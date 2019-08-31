Kanser hastası diye karısı terk etti, devlet sahip çıktı

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Adana'nahem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı. Adana'da 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edilen, 2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalanan 3 yıl öncede ikinci eşiyle evlenen Mehmet Gültekin, hastalanınca eşi tarafından terk edildi. Gültekin çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi. Gültekin'in bu durumu basında haber olunca Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.