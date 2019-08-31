Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kanser hastası diye karısı terk etti, devlet sahip çıktı

hastası diye karısı terk etti, devlet sahip çıktı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Adana'na hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı. Adana'da 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edilen, 2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalanan 3 yıl öncede ikinci eşiyle evlenen Mehmet Gültekin, hastalanınca eşi tarafından terk edildi. Gültekin çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi. Gültekin'in bu durumu basında haber olunca Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser hastası diye karısı terk etti, devlet sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN