Kırsal Kalkınma Yatırımları anlatıldı

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Erdemlıİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları konu hakkında davetlilere Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda bilgi aktarımında bulundu. Toplantının açılışında konuşan Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, programın ana amacının kırsal alanda gelir düzeyinin arttırılması olduğunu söyledi. Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin arttırılmasının amaçlandığını vurgulayan Yıldız, ''Bu program kapsamında bakanlığımız yüzde 50 hibe desteği sağlamaktadır. Bunlardan bir kaçı belirtmek gerekir ise, yenilenebilir enerji kullanan seraların tesis kurulumu, modernizasyonu, kapasitesi artırımı, soğuk hava deposu tesisi kurulumu, kültür mantarı üretim tesisi kurulumu. Küçükbaş veya büyük baş hayvan yetiştiriciliği tesisi kurulması gelmektedir'' dedi.