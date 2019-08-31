Milli sporcu rekorla döndü

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Kısa bir süre önce Mısır'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Şehitkamilli yüzücü Tuğcan Kaytar, Yunanistan'da düzenlenen 2019 Akdeniz Plaj Oyunları'nda rekor kırdı. 25-31 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'ın Patras kentinde 26 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2019 Akdeniz Plaj Oyunları'nda Şehitkamil Belediyespor'un ay-yıldızlı sporcusu Tuğcan Kaytar, 100 metre su üstü disiplininde 36.22'lik derecesiyle 'Gençler' rekorunun yeni sahibi oldu. 200 metre su üstü disiplininde ise kulvarlardaki birbirinden zorlu rakipleri karşısında 01.22.49'luk derecesiyle 'Gençler ve Büyükler' rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Mili Sporcu Tuğcan Kaytar'ı elde ettiği başarılar nedeniyle kutlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kaytar'ın genç yaşına rağmen açık yaş kategorisinde kendisinden yaşça büyük ve tecrübeli sporcular karşısında önemli başarılara imza attığını söyledi. Fadıloğlu, "2002 doğumlu sporcumuzun kendisinden yaşça büyük ve müsabaka tecrübesi daha fazla olan sporcular karşında bu başarıları elde etmesi mutluluğumuzu arttırdı. Dünya Şampiyonası'nın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken sporcumuzun ülke ve iklim değişikliklerine rağmen kısa mesafe disiplinlerinde rekorlara imza atması büyük bir ekibin başarısı" dedi.