Öğrenciler yaz okuluna aktı

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı, ilçede yaşayan çocuk vegençlerin spora teşvik edilmesi ve sporcusayısını arttırmak için tüm imkanları seferberettiklerini söyledi.AkkentSpor Köyü'ndeyapılan yaz okulumezuniyet törenindekonuşan ŞahinbeyBelediyeBaşkanıyaz okulundaoluşan17 ayrı spor dalından toplam 6 bin 917 öğrencininmezun olduğunu söyledi.diye Başkan Tahmazoğlu,Yakındabir binicilik tesiside yapacağız"dedi.Mehmet