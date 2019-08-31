Öğrenciler yaz okuluna aktı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, ilçede yaşayan çocuk ve
gençlerin spora teşvik edilmesi ve sporcu
sayısını arttırmak için tüm imkanları seferber
ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, her yıl düzenli olarak farklı branşlarda açtıkları yaz okuluna bu yıl 6 bin 917 öğrencinin katıldığını açıkladı.
Akkent
Spor Köyü'nde
yapılan yaz okulu
mezuniyet töreninde
konuşan Şahinbey
Belediye
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
,
yaz okulunda futbol, basketbol, satranç, yüzme, taekwando, jimnastik, karate, okçuluk, voleybol, pilates, step ve aerobik, kickboks, atletizm, judo, masa tenisi, halk oyunları ve badmintondan
oluşan
17 ayrı spor dalından toplam 6 bin 917 öğrencinin
mezun olduğunu söyledi. "Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"
diye Başkan Tahmazoğlu, "Obeziteden uzak kalmanın ve sağlıklı bir yaşamın en güzel yolu spor yapmaktır. Gaziantep eski Gaziantep değil, birçok spor tesisimiz var.
Yakında
bir binicilik tesisi
de yapacağız"
dedi.
Mehmet