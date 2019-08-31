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Öğrenciler yaz okuluna aktı

ŞAHINBEY BELEDIYESI’nin düzenli olarak açtığı yaz spor okullarından bu yıl 6 bin 917 öğrenci yararlandı. Başkan , “GENÇLERIN SPOR YAPMASI IÇIN TÜM IMKANLARI SEFERBER ETTIK” dedi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Öğrenciler yaz okuluna aktı
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi ve sporcu sayısını arttırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, her yıl düzenli olarak farklı branşlarda açtıkları yaz okuluna bu yıl 6 bin 917 öğrencinin katıldığını açıkladı. Akkent Spor Köyü'nde yapılan yaz okulu mezuniyet töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaz okulunda futbol, basketbol, satranç, yüzme, taekwando, jimnastik, karate, okçuluk, voleybol, pilates, step ve aerobik, kickboks, atletizm, judo, masa tenisi, halk oyunları ve badmintondan oluşan 17 ayrı spor dalından toplam 6 bin 917 öğrencinin mezun olduğunu söyledi. "Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz" diye Başkan Tahmazoğlu, "Obeziteden uzak kalmanın ve sağlıklı bir yaşamın en güzel yolu spor yapmaktır. Gaziantep eski Gaziantep değil, birçok spor tesisimiz var. Yakında bir binicilik tesisi de yapacağız" dedi.
Mehmet
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Öğrenciler yaz okuluna aktı
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