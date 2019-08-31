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Perşembe pazarında tezgâh kapma kavgası

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Niğde'de her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah yeri kapma nedeniyle kavga çıktı. Pazarın Eski Müze (Ak Medrese tarafında bulunan sokakta meydana gelen yer kavgasında B.E ile Y.E arasında önce tartışma başladı. Bir anda kavgaya dönen olayda B.E adlı kişi Y.E yi bacağından bıçakladı ve daha sonra da kendisini yaraladı. Çevredekiler durumu hemen polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki pazarcıyı da Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Perşembe pazarında tezgâh kapma kavgası
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