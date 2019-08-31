Şehit ailelerine taziye ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Hatay?Valisi Rahmi Doğan eşi Gülden Gülüzar Doğan ve beraberindeki heyet ile birlikte, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın ailelerini ziyaret etti. Vali Doğan İlk olarak Şehit Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın Antakya Akevler Mahallesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette şehidin ailesi ile bir araya gelerek acılarını paylaşan Vali Doğan, "Herkese nasip olmayan büyük bir onur olan şehitlik Ali kardeşimize nasip oldu. Allah rahmet eylesin, sizlere de annesi babası olarak tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sabredeceksiniz, şükredeceksiniz, bizler de sizlerle birlikte olacağız, yanınızda olacağız. Sizin acınızı hafifletmek adına devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Gösterdiğiniz metanet karşısında sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum." diyerek şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.