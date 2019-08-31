Silifke’de Üniversite Sanayici işbirliği

BUGÜN NELER OLDU

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Ulu Resort Hotel/Mersin'de "II. Liderlik Akademisi" gerçekleştirilecek. 2. Liderlik Akademisin amacı iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturuyor. TOBB üyesi Oda ve Borsanın Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreterleri, Akreditasyon Sorumluları, Genç/Kadın Girişimci Kurulları, Akademisyenler, Öğretmenler ve Okul Yöneticileri,Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri,Girişimciler ve Girişimci Adayları, İşletme Sahipleri ve Yöneticiler, Liderlik ve Yönetim alanına ilgi duyan tüm katılımcılar yer alacak. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar "Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır" dedi.