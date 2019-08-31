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Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın hakim Afaf al Rachid, geliri vatandaşı yetim çocukların eğitimine harcanmak üzere el işi sergisi açtı. Rachid, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 ay önce Suriyeli kadın ve çocukların katılımıyla el işi kursu düzenledi. Suriyeli kadın ve çocukların, doğada bulunan malzemelerle çeşitli ürünler yapabilmelerini sağlayan Rachid, bu ürünleri, açtığı sergide vatandaşı olan yetim çocukların eğitimine katkıda bulunmak üzere satışa sundu. İlçede açılan serginin açılışı Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Rachid, amaçlarının çocukların eğitimine katkıda bulunmak ve onların doğayı tanımalarını sağlamak olduğunu söyledi. Doğadan topladıkları incir, ağaç kabuğu, çam kozası gibi malzemeleri değerlendirdiklerini ifade eden Rachid, sergide yapılan tüm ürünlerin satışından elde edilecek gelirin kursa gelen yetim çocukların eğitimine harcanacağını kaydetti.
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Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi
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