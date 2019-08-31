Torbacı: Devamı haftaya

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AdanaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde uyuşturucu hap satıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis burada 4 kişiyi yakalayıp çevrede yaptığı aramada da bir dükkanın kepenginin alt tarafına saklanmış halde 33 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan zanlılar hapların kendilerinin olduğunu kabul etmedi. Şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek dayı çek alem yakışıklı görsün" diye bağırması dikkat çekti. Aynı zanlı adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürülürken de "Şimdilik bu kadar devamı haftaya" dedi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı