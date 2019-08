Yüzde yüz başarı geleneği değişmedi

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Koleji öğrencileri 2018- 2019 öğretim yılında girdikleri GCE A-As Level ve IGCSE sınavlarında yine en yüksek not başarılarına imza atarak yüzde 100 başarıya ulaştı. Yıllardır uluslararası sınavlar arasında dünyada en prestijli sınav platformları olarak bilinen Edexcel ve Cambridge International sınavlarında büyük başarılara imza atan Yakın Doğu Koleji 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri GCE ve IGCSE sınavlarında en yüksek not olan A* ve A notları ile sınav ünitelerinden tam puan alarak yüksek başarı ortalaması elde etti Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, yabancı dilde eğitim veren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerinin GCE ve IGCSE sınavlarında tam puan ve yüksek not alma başarısı göstermelerinden gurur duyduklarını söyledi.