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Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir
TÜRKİYE'DE tatlı su balığı üretiminde ilk üç sırada yer alan Kahramanmaraş'ta yılda 5 bin ton balık üretilirken, ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor. Kahramanmaraş'ta 41 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi olan balık üretim işletmesi faaliyet gösterirken, bunların çoğunluğu alabalık üretimi yapıyor. Su zengini kentte baraj göllerinde 18, beton havuzlarda ise 23 tesiste üretim yapılıyor. Kılavuzlu Baraj göletinde üretimi yapılan alabalık tesisi sahiplerinden İbrahim Sarı, Türkiye'nin farklı noktalarına alabalık gönderildiğini kaydetti. İnsanların baraj kıyılarını kirletmemelerini isteyen Sarı, "Balık üretimi noktasında yurt dışına balık satışlarımız var. Bizim tesis olarak sadece yurt içine yılda 250 ton balık gönderiyoruz. Yurt için de de çeşitli illere sevkiyatlarımız var. Aynı zamanda çeşitli tesislerin yurt dışı ihracatları da bulunuyor. Bu konuda pazar sıkıntımız yok" dedi. Kahramanmaraş'ta balık üretiminin yılın dört mevsiminde olduğunu ve taze balığın bulunduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Feridun Özdemir ise, üretilen balıkların başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.
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