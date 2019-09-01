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Gazişehir zorlu Sivas sınavında

’in çiçeği burnunda takımı Gazişehir , ligin 3. haftasında ile karşılaşacak

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
Gazişehir zorlu Sivas sınavında
Gazişehir Gaziantep, bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Yiğidolardan puan veya puanlar alarak lige verilecek araya avantajlı gitmek istiyor. Sivas maçına sıkı bir şekilde hazırlanan Gazişehir Gaziantep geçen hafta kendi evinde oynadığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni farklı yenmişti. Hafta içinde kendi tesislerinde yaptığı akşam antrenmanlarıyla yoğun bir şekilde takımını Sivas maçına hazırlayan Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın Sivas'a hareket etmeden önce futbolcularına, "Taraftar bizden çok şey bekliyor. Ligde yeniyiz, takım olarak da yeniyiz ama taraftar bunu anlamak istemiyor. Kendi sahamızda oynadığımız maçta bunu gördük" dediği öğrenildi. Sumudica, futbolculara Sivas maçında yenilgiye tahammülü olmayacağını, mutlaka puan veya puanlar beklediğini söyleyerek, "Birbirinize yeni yeni ısındınız. Artık alışma devresi geride kalıyor. Bir an önce istediğimiz futbolu sahaya yansıtarak hem bize güvenen yönetimi hem de taraftarı memnun etmeliyiz. Görevimiz iyi futbol oynayıp yüksek puanlar almak. Bunu yapacağız" dedi.
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Gazişehir zorlu Sivas sınavında
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