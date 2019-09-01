Gazişehir zorlu Sivas sınavında

BUGÜN NELER OLDU

azişehir Gaziantep, bugünile deplasmanda karşılaşacak.Sivas maçına sıkı birşekilde hazırlanangeçen hafta kendi evinde oynadığı ilkmaçtani farklı yenmişti.Hafta içinde kendi tesislerindeyaptığı akşam antrenmanlarıyla yoğunbir şekilde takımını Sivas maçına hazırlayanRumen Teknik Direktör MariusSumudica'nın Sivas'a hareket etmedenönce futbolcularına,dediği öğrenildi.Sumudica, futbolculara Sivas maçındayenilgiye tahammülü olmayacağını, mutlakapuan veya puanlar beklediğini söyleyerek,dedi.