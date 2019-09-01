Gazişehir zorlu Sivas sınavında

G
azişehir Gaziantep, bugün Sivasspor
ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Yiğidolardan puan veya puanlar alarak lige verilecek araya avantajlı gitmek istiyor.
Sivas maçına sıkı bir
şekilde hazırlanan Gazişehir Gaziantep
geçen hafta kendi evinde oynadığı ilk
maçta Gençlerbirliği'
ni farklı yenmişti.
Hafta içinde kendi tesislerinde
yaptığı akşam antrenmanlarıyla yoğun
bir şekilde takımını Sivas maçına hazırlayan
Rumen Teknik Direktör Marius
Sumudica'nın Sivas'a hareket etmeden
önce futbolcularına, "Taraftar bizden çok şey bekliyor. Ligde yeniyiz, takım olarak da yeniyiz ama taraftar bunu anlamak istemiyor. Kendi sahamızda oynadığımız maçta bunu gördük"
dediği öğrenildi.
Sumudica, futbolculara Sivas maçında
yenilgiye tahammülü olmayacağını, mutlaka
puan veya puanlar beklediğini söyleyerek, "Birbirinize yeni yeni ısındınız. Artık alışma devresi geride kalıyor. Bir an önce istediğimiz futbolu sahaya yansıtarak hem bize güvenen yönetimi hem de taraftarı memnun etmeliyiz. Görevimiz iyi futbol oynayıp yüksek puanlar almak. Bunu yapacağız"
dedi.