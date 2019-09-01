Horozları dövüşe işkence yöntemiyle hazırlamışlar

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, yasadışı dövüşlerden kurtarılan horozları koruma altına aldı. Yetiştiricilerin dövüş alanındaki diğer horozların tutmasını engellemek için genellikle horozlarının tüylerini yolduğu, ibiklerini ya da gerdanlarını makasla kestiği belirlendi. Ayrıca bazı yetiştiricilerin jilet, bıçak gibi yapay silahları bacaklarına bağlayabilmek için horozların bacaklarındaki doğal kemiksi çıkıntılar olan mahmuzları da kestiği görüldü. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan baskın ve operasyonlarla el konulan ve yasadışı olarak dövüştürülen 29 horoz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı'nın himayesi altına alındı. Çoğunluğu Adana, Mersin ve Osmaniye'den getirilen ve ağır yaralı olarak kurtarılan horozlar, Tarsus Hayvan Parkı'nda tedavileri ve bakımları yapılarak rehabilite ediliyor. Acımasızca dövüş pistlerinde ölümüne dövüşmek zorunda bırakılan horozlar, artık Berdan Nehri kıyısındaki doğayla iç içe bulunan hayvan parkında yaşamlarını sürdürüyor.