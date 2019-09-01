Mahkumlar Erdemli Çamlığı’nı temizledi

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genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'da yükümlüler çevre temizliği yaptı. Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'da yükümlüler çevre temizliği yaptı. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Adana'da 80 yükümlü mesire alanlarının temizlenmesi çalışmasına katıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Yurdagül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın insanların ve tüm canlıların hakkı olduğunu söyledi.