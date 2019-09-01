Şüphe üzerine durdurulan otomobilden patlayıcı çıktı

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şüphe üzerine durdurulan ve patlayıcı ile susturuculu tabanca bulunan otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışma başlatan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi(TEM) ekipleri, gece yarısı E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde şüpheli araçlara uygulama yaptı. Polis, Gaziantep'ten Adana yönüne giden otomobili de şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde 1 tabanca, tabancaya ait susturucu, susturucu için kullanılan 10 aparat, 3 şarjör, 48 adet 9 milimetre çapında fişek ile 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan alıcıverici devre, 5 adet elektrikli kapsül ele geçirildi. Otomobilde bulunan 6 kişi gözaltına alınarak, TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.