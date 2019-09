Tabuk: Hastalıklardan korunmak önceliktir

BUGÜN NELER OLDU

Günsel Girne Üniversitesi Pratisyen Hekimi Aziz Okay Tabuk "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada 'sağlık' kavramının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirtti. Tabuk, 'Halk Sağlığı'nın ise, her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyi oluşturarak, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat olarak nitelendirildiğini kaydetti. Pratisyen Hekim Aziz Okay Tabuk, bu amaca, organize edilmiş çalışmalarla çevre koşulları düzeltilerek, bireylere sağlık bilgisi verilerek, hastalıklardan korunma sağlanarak, sağlığın geliştirilmesi uygulamaları ve sağlık örgütlerinin toplumsal çalışmaları yoluyla ulaşılabileceğini kaydetti.