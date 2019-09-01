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Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019
Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı
MERSIN'DE bozuk telefonları ucuza yaptıracağını söyleyerek alıp, telefonculara sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı. Ramazan ayında da benzer bir olaydan dolayı yakalanan ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsı, sağ kolundaki dövme ele verdi. Emniyetten adliyeye çıkarılışında hakkındaki iddiaları kabul etmeyen A.Ş. "Ben esnaf adamım, kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Şahıs kendi rızasıyla telefonu bana sattı. Ben hırsız, cani değilim" dedi. Ramazan ayında da benzer bir suçtan gözaltına alınan şahsın, savcılıktan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Tamir için aldığı telefonları sattığı iddia edilen 1 kişi yakalandı
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