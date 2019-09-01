Trafik kazasına giden cankur kaza yaptı

Adana'da trafik kazasına müdahale etmek için giden kurtarma ekiplerini taşıyan minibüs ile pikap çarpıştı. Savrulan CANKUR minibüsü, kavşakta bulunan diğer bir minibüse çarparak devrildi. Kazada yaralan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

PİKAPLA ÇARPIŞTI

Olay Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesine ait kurtarma ekibi 01 ETS 91 plakalı minibüs ile bir olaya müdahale etmek için yola çıktı. CANKUR ekipleri kavşakta Ferhat Suren'in kullandığı 06 DT

7425 pikapla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, çiçek dikmek için görevli getiren park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait minibüse çarparak devrildi. Minibüs içinde bulunan 9 kişiden 5'i yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.