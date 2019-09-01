Üniversiteyi kazanan öğrenciler için eğlence

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Silifke ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi Muhtarlığı ile İmamlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, mahallelerinden üniversiteyi kazanan öğrenciler için birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenledi. İmamlı Mahallesi okul bahçesinde düzenlenen geceye Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ile vatandaşlar katıldı. Silifke'deki çeşitli esnaflardan destek amaçlı aldıkları pırlanta yüzük, çeyrek altın, kolye ve çeşitli hediyeleri çekilişle dağıtan İmamlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, elde ettikleri geliri de üniversiteyi kazanan 7 öğrenciye dağıttı. Silifke Belediyesi Halkoyunları grubunun gösteri sunduğu ve yerel sanatçı Remzi Kır'ın sahne aldığı gecede mahalle sakinleri ve üniversiteyi kazanan gençler gönüllerince eğlendi. Dernek Başkanı Çağatay Meydan, "Derneğimiz, tüm Silifke'ye birlik ve beraberliğin her zaman en güzel örneğini veren, bizim de daima gurur duyduğumuz imamlı köyü halkının birbirlerine olan sahiplenme duygusunu daha da geliştirmeye çalışmaktadır. Her yıl geleneksel hale getireceğimiz aktiviteler ve organizasyonlara, az olduğunu düşündüğümüz katılımın artması bizleri sevindirecek ve amacımız olan dayanışma duygusunu arttırarak geniş ölçüde yaygınlaşmasını sağlayacaktır" dedi.