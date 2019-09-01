Uyuşturucuya 9 gözaltı

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Nizip ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 3'ü torbacı 9 kişi yakalandı. Nizip'in Sekili mahallesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma sonucunda Y.G., H.G., ve M.G. isimli şahıslara ait 3 ayrı adreste yapılan aramada 30 gram metamfetamin, bir tabanca, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kubar esrar, hassas terazi, suçtan elde edilen 3 bin135 TL ve extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.