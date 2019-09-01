Üzüm pekmezi yapımına başlandı

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üzümü ile meşhur ilçesi İslahiye'de üzüm hasadının başlaması ile birlikte üzüm pekmezi yapımına da başlandı. Altın Üzüm Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akdoğan, üzümlerini hasat ettikten sonra pekmez yapmaya başladıklarını söyledi. Pekmez yapımını anne ve babasından öğrendiğini söyleyen Akdoğan, pekmez yapımının gelenek haline dönüştüğünü kaydetti. Akdoğan 'kardinal' cinsi üzümün asmalardan toplandığını ve toplanan üzümün işlemlerden geçtiğini dile getirdi. Pekmezin serüvenini anlatan Akdoğan, "Üzümün hasadı yapılır. Sonrasında salkımlardan çürük olanlar temizlendikten sonra üzüm makinelerden geçirilir. Üzüm suları özel kazanlarda yaklaşık ilk kaynatma sonrası ateşten indirilir. Pekmezin yapımında kullanılan toprağın dibe çökmesinin ardından tekrar ateşte kaynatılıyor. Üzüm suları 6 saat ateşte kaynayarak pekmez haline gelerek soframızdaki yerini alıyor" dedi.