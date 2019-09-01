Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı

BUGÜN NELER OLDU

yıl Haziran-Temmuz aylarında Akdeniz bölgesinde en yoğun yuvalama kumsalları arasında yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahiline akın ederek yumurta bırakan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkan yavruların denize yolculuğu başladı. Sahile bırakılan yumurtalardan yüzde 80'i yumurtadan çıkarken denize ulaşan kaplumbağalardan ise her 1000 taneden sadece 1'i geri dönüp yumurta bırakabilecek yaşa ulaşabiliyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu. Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan hayvan nesilleri arasında yer alan kaplumbağalar, nesillerinin devamını ancak yuvalara bıraktıkları yumurtalardan çıkan yavrularıyla sürdürebiliyorlar.