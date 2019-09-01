Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı

Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı
HER yıl Haziran-Temmuz aylarında Akdeniz bölgesinde en yoğun yuvalama kumsalları arasında yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahiline akın ederek yumurta bırakan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtalarından çıkan yavruların denize yolculuğu başladı. Sahile bırakılan yumurtalardan yüzde 80'i yumurtadan çıkarken denize ulaşan kaplumbağalardan ise her 1000 taneden sadece 1'i geri dönüp yumurta bırakabilecek yaşa ulaşabiliyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde yuvalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu. Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan hayvan nesilleri arasında yer alan kaplumbağalar, nesillerinin devamını ancak yuvalara bıraktıkları yumurtalardan çıkan yavrularıyla sürdürebiliyorlar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN