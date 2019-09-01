Yusuf Demir Parkı yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkanvekili Sadık Altunok, belediye olarak mevcut parklarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi. Yaz mevsiminde vatandaşların parklara ve yeşil alanlara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkanvekili Altunok, "Belediye ekiplerimiz parklarda düzenleme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinde spor yapmak için parklarımızı kullanıyor ve parklardaki hareket gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Parklarımızdan faydalanan hemşerilerimizin daha rahat bir ortamda dinlenmelerini, eğlenmelerini ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla ilgili birimlerimize talimatlar vererek, parklarımızı baştan aşağı düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın parklarımıza sahip çıkmalarını ve korumalarını istiyoruz" dedi.