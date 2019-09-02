Alp rekorları alt üst ediyor

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aha önce atıcılık sporunda gençler ve yıldızlarda Türkiye rekorları kırarak, barajları yükseltenBabasının tavsiyesiyle 3 yıl önce atıcılığa başlayan Erdur'un hedefi olimpiyat şampiyonluğu...Son yapılan'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanan Erdur, şampiyonada 3 de Türkiye rekoru kırdı.Erdur, baba tavsiyesiyle atıcılığa başladığını vurgulayarak, "Daha önce futbol ve tekvando yapıyordum. 3 yıldır atıcılık yapıyorum ve bu süreçte çeşitli rekorlar kırıyorum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda kota alıp, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.