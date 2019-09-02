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rekorları alt üst ediyor

Babasının tavsiyesiyle atıcılığa başladı, şimdi rekor tanımıyor

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Alp rekorları alt üst ediyor
Daha önce atıcılık sporunda gençler ve yıldızlarda Türkiye rekorları kırarak, barajları yükselten Mersin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Alp Eren Erdur, son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da 3 Türkiye rekoru kırdı. Babasının tavsiyesiyle 3 yıl önce atıcılığa başlayan Erdur'un hedefi olimpiyat şampiyonluğu... İçel Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Erdur, 3 yıl gibi kısa bir sürede hem gençlerde hem de yıldızlarda Türkiye rekorları kırarak, bu kategorilerde barajları yükseltti. Son yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanan Erdur, şampiyonada 3 de Türkiye rekoru kırdı. Haftanın 5 günü çift idman yapan Erdur, önümüzdeki aylarda İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya istiyor. Erdur, baba tavsiyesiyle atıcılığa başladığını vurgulayarak, "Daha önce futbol ve tekvando yapıyordum. 3 yıldır atıcılık yapıyorum ve bu süreçte çeşitli rekorlar kırıyorum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'nda kota alıp, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.
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Alp rekorları alt üst ediyor
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