Anadolu turizminde güçbirliği çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi. Göreme Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki gala yemeğinde Gaziantep ve Nevşehir protokolü ile davetliler bir araya geldi. Perili Ozanlar Vadisi'ndeki etkinliğe gelişinde halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya ile Gaziantep'in güç birliğine giderek Anadolu'nun turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Çeşitli ülkeleri gezme imkanı bulduğunu ve Anadolu'daki kültürel zenginliklerin başka bir yerde olmadığını dile getiren Şahin, Anadolu'nun her bir köşesinin keşfedilmeye hazır ayrı bir hazine olduğunu söyledi. Şahin, "Artık, zenginlik nedir diye sorulduğunda ne kadar paran var demiyorlar, ne kadar kültürel mirasın var diyorlar. Bu konuda çok şanslıyız Anadolu'nun her bir köşesinde büyük bir hazine var. Hazinenin kapağını açtıkça daha da güzellikler ortaya çıkıyor" dedi. Şahin, "Çok heyecan verici. Anadolu'nun güzelliğini ve büyüklüğünü dünyayı gezince daha çok anlıyorsunuz. Bize düşen geçmişten aldığımız bu güç ve ilhamla torunlarımıza çok daha yaşanabilir Anadolu'yu bırakmak. Birbirimize ihtiyacımız var. Elele, koordineli olmamız gerekiyor" diye konuştu.



İKİ KATINI HAK EDİYOR

Şahin, "İnsanlar, nereye gideyim, ne tadayım diyor. Böyle bir ekonomi, istihdam ve kalkınma projesi var. Böyle önemli bir projede biz de gücümüzü birleştirmek istiyoruz. Anadolu'nun güzelliğini dünyaya tanıtmaya mecburuz. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Kültürü ve turizmi ile güçlenen bir Anadolu için gücümüzü birleştireceğiz. Paris'e 80 milyon turist geliyorsa Kapadokya ve Anadolu on katını hak ediyor" diye konuştu.