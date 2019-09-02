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Finale kadın damgası

Erdemli’de düzenlenen turnuvası finaline kadın taraftarlar damga vurdu. Tribündeki yerlerini alan kadınlar turnuvaya renk kattı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
Finale kadın damgası
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası 118 maç sonunda tamamlandı. Finalde Koramşalıspor ile karşılaşan Kayacıspor tek golle şampiyon oldu. Finale, karşılaşmadan çok kadın taraftarların ilgisi damga vurdu. Erdemli Kaymakamlığı tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' finali Kayacı Lütfi Elvan Spor Tesisleri'nde oynandı.
TURNUVADA 118 MAÇ OYNANDI
36 mahallenin katılımıyla 6 Temmuz'da başlayan turnuvada sporseverler 118 maç izledi. Final mücadelesini izlemeye gelenlerin yarıdan fazlası kadınlardan oluştu. Bazı taraftarların maçı tribün yerine saha etrafındaki tepeden izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Turnuvanın başlama vuruşunu Vali Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı.
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Karşılaşmanın son dakikalarında Koramşalıspor karşısında tek gol bulan Kayacıspor turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon sporcular ve dereceye giren takımlar kupalarını Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın elinden aldı. Şampiyon takım ve taraftarları kupa seremonisinin ardından sahada oynayıp gönüllerince eğlendi.
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Finale kadın damgası
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