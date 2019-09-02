Finale kadın damgası

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası 118 maç sonunda tamamlandı. Finaldeile karşılaşantek golle şampiyon oldu. Finale, karşılaşmadan çok kadın taraftarların ilgisi damga vurdu.tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' finalinde oynandı.36 mahallenin katılımıyla'da başlayan turnuvada sporseverler 118 maç izledi. Final mücadelesini izlemeye gelenlerin yarıdan fazlası kadınlardan oluştu.Turnuvanın başlama vuruşunuveyaptı.Karşılaşmanın son dakikalarındakarşısında tek gol bulanturnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon sporcular ve dereceye giren takımlar kupalarını'nın elinden aldı.