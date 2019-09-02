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’te iki motosiklet çarpıştı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İslahiye- Hassa kara yolunun 10. kilometresindeki Boğaziçi Mahallesi'nde B.Y. (16) idaresindeki plakasız motosikletle, düğünden döndükleri öğrenilen ve aynı yöne gitmekte olan Abdullah Bülbül'ün (76) kullandığı 79 AN 009 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Bülbül, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar, Bülbül'ün beraberindeki Hasan Bülbül (5), Leman Bülbül (41) ve Cemile Bülbül (4) ile diğer sürücü B.Y hastanede tedavi altına alındı.
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Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı
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